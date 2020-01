Bruno Fernandes 'explode' nas redes sociais à 'boleia' do Manchester United

A possível transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United tem sido um dos temas de conversa um pouco por toda a Europa e à 'boleia' disso mesmo o médio do Sporting tem já começado a faturar... nas redes sociais. É que, desde o dia em que Record publicou a primeira notícia a propósito do interesse dos red devils, a 9 de janeiro, as contas do médio dispararam em flecha no que ao número de seguidores diz respeito, sentindo de forma clara o efeito dos rumores que o colocam na rota do emblema inglês.





A rede social que maior impacto sentiu foi o Instagram, que desde 9 de janeiro teve um aumento de 11,4% no número de seguidores, passando dos 459 mil para os 511 mil. O dia de maior crescimento foi segunda-feira, com um incremento de 2,65% (com mais 12,9 mil seguidores). A título de curiosidade, durante todo o mês de dezembro a conta do médio ganhou somente 8 mil seguidores - contra os 52 mil ganhos nos últimos seis dias.Quanto ao Facebook, aí o crescimento foi ligeiramente mais curto, mas também na ordem dos 11%, passando dos 74 mil para os 82 mil. Tal como no caso do Instagram, o dia de maior ganho foi a segunda-feira, com mais dois mil likes. Neste caso, durante todo o mês de dezembro Bruno Fernandes ganhou cerca de 900 seguidores, contra os 8,2 mil garantidos desde dia 9.