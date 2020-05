Bruno Fernandes: «Falo muito com o Ristovski, com o Neto e com o Max»

Bruno Fernandes esteve quinta-feira no programa '5 para Meia-Noite', da RTP, no qual revelou que troca frequentemente mensagens com Ristovski, Luís Neto e Luís Maximiano, o que, naturalmente, lhe permite estar sempre a par da atualidade leonina.





"O Ristovski manda-me mensagens. Falo muito com o Ristovski, com o Neto, com o Max... Estou sempre a falar com eles. Todavia, o último colega do Sporting com que falei, e para mim são todos colegas, foi com o técnico de equipamentos, o João Reis, que, ainda hoje, me mandou uma mensagem a perguntar se estava tudo bem e a pedir-me um vídeo para um amigo", revelou o agora médio do Manchester United, antes de explicar, em pormenor, por que chorou compulsivamente na última entrevista concedida à Sporting TV."Não foi na entrevista que chorei mais. O problema da entrevista é que eu já vinha a chorar do balneário. Houve muitas lágrimas que ficaram contidas no balneário, que depois acabaram por ser derramadas na entrevista", confessa o internacional português.