Bruno Fernandes faz esclarecimento: «Critiquei a arbitragem mas perdemos por culpa própria»

Dos protestos com João Pinheiro à desilusão e até alguns lenços brancos: as imagens do Sporting-Rio Ave

Bruno Fernandes veio a terreiro esclarecer o teor das suas declarações na flash interview da Sport TV , em que criticou a arbitragem do Sporting-Rio Ave ( 2-3 ). Nas redes sociais, o capitão leonino manteve que o árbitro João Pinheiro e seus pares não estiveram bem mas sublinhou que a formação verde e branca é a principal culpada do desaire."Atenção, não coloquem palavras na minha boca que não foram ditas. Critiquei a arbitragem sim, acho que houve erros da parte também e que tiveram influência direta no jogo. Mas atenção, perdemos o jogo por culpa própria principalmente e devíamos e devemos fazer muito mais do que fizemos neste jogo!", atirou o médio.Na flash, logo depois da partida, Bruno Fernandes afirmou que "o normal é o Sporting ser sempre desfavorecido". "Ao mínimo toque para as outras equipas é falta e para o Sporting nunca acontece nada… Não sei. Depois as supostas equipas pequenas queixam-se da arbitragem? Hoje não se podem queixar pois podem sair satisfeitos com a arbitragem que tiveram", referiu na altura.