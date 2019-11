Bruno Fernandes: «Ficar até ao fim da época? São coisas que não posso prometer»

Bruno Fernandes acabou de renovar contrato com o Sporting , um acordo que culminou num aumento de ordenado para o jogador mas que manteve a duração do vínculo, até junho de 2023. O médio garante sentir a responsabilidade da renovação mas isso não quer dizer que não possa sair do Sporting já em janeiro. Diz que não depende dele."Ficar até ao fim da época? São coisas que não posso prometer, não sou eu que tenho a força para decidir isso ou não. Esta renovação nada tem a ver com uma eventual saída ou ficar aqui, nunca foi isso que esteve em jogo. Esta renovação tem vindo a ser negociada há algum tempo mas só agora aconteceu. Estou feliz, é um sinal de reconhecimento do meu trabalho e dá-me mais vontade e obrigação de lutar e querer fazer mais, por mim e pela responsabilidade que o clube coloca em cima de mim", revelou o médio em conferência de imprensa.Autor: Miguel Custódio