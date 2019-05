Bruno Fernandes: «Fomos nós que nos travámos sozinhos»

Bruno Fernandes assinou o primeiro hat trick pelo Sporting na histórica goleada do Sporting ao Belenenses (8-1). À Sport TV, o capitão leonino diz que continua tudo igual, destacou o atual momento da equipa e desvalorizou a possibilidade de ser melhor marcador do campeonato, agora que chegou aos 19 golos na prova - menos dois que Seferovic."Segue-se os objetivos que tenho com a equipa. Ganhar os dois jogos que faltam e depois voltar aqui ao Jamor e tentar ganhar a taça. Agora segue-se o Tondela, um jogo complicado em casa, mas que vamos procurar a vitória.""Temos de continuar a dar provas do nosso valor. Como tenho dito, ao longo do tempo, temos vindo a demonstrá-lo com maior regularidade. No início do ano de 2019 tivemos alguns altos e baixos. Agora temos de dar continuidade a este momento, até para que possamos, no próxima época, começar com uma mentalidade positiva.""Não estou preocupado com isso. O importante para mim é acabar bem o campeonato, que a minha equipa faça o maior número de pontos possíveis. Ainda temos mais seis para conquistar. E, como já disse, também voltar aqui e conquistar aquilo que deveria ter sido nosso, no ano passado, noutras condições.""Fomos nós que nos travámos sozinhos. Agora se continuarmos com este foco, com esta união e principalmente dentro do campo a servir sempre o companheiro que está melhor posicionado, vamos mais longe. Porque a nossa equipa tem muita qualidade e qualquer jogador pode fazer golos."