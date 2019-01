Bruno Fernandes: «Ganhar o primeiro troféu do ano e embalar para a Liga»

Bruno Fernandes não pensa noutra coisa que não a vitória diante do FC Porto e a consequente conquista da Allianz Cup. O médio já ganhou o troféu na temporada passada pelo Sporting e quer agora revalidar o título, até pela motivação que confere ao resto da temporada, segundo expressou à Sporting TV."O objetivo nesta final four era vencer e estamos aqui com a mesma ambição do ano passado. É o primeiro troféu do ano, uma competição que este ano está mais difícil do que nos anos anteriores, porque tivemos aqui aquelas que têm sido as melhores equipas este ano e terá um sabor especial ganhar esta taça."Sabemos as qualidades do FC Porto e eles as nossas. Defrontámo-nos há pouco tempo, foi um jogo não muito bonito mas equilibrado, as equipas souberam dar poucas oportunidades uma à outra. Agora será diferente, é uma final e está um título em jogo. Haverá uma ambição diferente.""O que aprendi é que as finais não se jogam, ganham-se, e queremos levar isso avante. Queremos ser campeões, ganhar o primeiro troféu do ano para ganhar embalo para o campeonato"."Tem sido sempre uma boa ‘receita’ onde vamos jogar, não nos podemos lamentar de falta de apoio. Acredito que mais uma vez vão encher o estádio de Braga e serão o 12.º jogador."