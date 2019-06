Bruno Fernandes: «Há propostas que não se podem rejeitar»

Bruno Fernandes não quer precipitar qualquer decisão sobre o seu futuro e até admite continuar no Sporting, onde, tal como Record noticiou ontem, já sabe que terá à sua espera o salário mais alto do plantel: 5 milhões de euros brutos por época (cerca de 2,5 M€ após impostos). Em declarações à Rádio Renascença, o médio, de 24 anos, lembra que está "num grande clube" e garante que não vai forçar a saída de Alvalade.

"Claro que é possível continuar no Sporting, estou bem no clube e nunca disse que queria sair", começou por sublinhar o capitão dos leões, salvaguardando, todavia, que também ele sonha em atingir outros patamares competitivos: "Há sonhos que eu gostava de concretizar. Gostaria muito de jogar em Inglaterra. É um campeonato que eu sempre adorei, sempre gostei. Não porque agora se fala destas equipa, sempre gostei." Cenários que, como reconhece, vai analisar nos próximos dias. "Vou ter tempo agora para saber e falar", reforça Bruno Fernandes, que entrou ontem em férias, após ter contribuído para a vitória de Portugal na Liga das Nações, domingo, no Porto.

Já na posse das condições que o Sporting lhe oferece para continuar de leão ao peito, Bruno Fernandes não esconde, porém, que pode ser levado a prosseguir a carreira noutras paragens, caso surjam propostas convincentes para todas as partes. "Eu estou bem no Sporting, não penso em sair, mas, obviamente, há clubes e propostas que não se podem rejeitar. Só as aceitarei se o Sporting estiver de acordo comigo", reitera o futebolista que mais ‘pesou’ na conquista dos dois troféus alcançados na última época pelo plantel comandado por Marcel Keizer.

Se há algo de que o médio contratado à Sampdoria, no início da temporada 2017/18, não pode ser acusado, é de incoerência, já que, em declarações recolhidas pelo canal televisivo italiano SportMediaset, após a final da Liga das Nações, Bruno Fernandes mantém a mesma versão, inclusive no que diz respeito à especulação que marca as épocas de mercado. "Futuro? Por agora não sei nada acerca disso. Teremos os próximos dias para falar, para saber o que há de verdade... Estou muito tranquilo! Estou num grande clube, não tenho necessidade nem estou a tentar ir embora", repetiu o canhão da Maia, concluindo: "Se aparecer a oportunidade de sair para uma grande equipa e que seja irrecusável, falarei com o Sporting e veremos a melhor solução para ambos."

Em Inglaterra, o Tottenham é o clube que está melhor posicionado para tentar a contratação de Bruno. Liverpool e Manchester United continuam atentos, enquanto o Manchester City está mais distante.