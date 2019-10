Bruno Fernandes: «Importante é ganhar, seja por um, dois ou três...»

Desta feita sem marcar qualquer golo, Bruno Fernandes assumiu-se uma vez mais como pedra fundamental do Sporting diante do Rosenborg , num duelo no qual, na visão do médio, o conjunto de Alvalade se apresentou em bom nível."Não acho que tenha sido uma vitória dificil. Na primeira parte, estivemos bem, por cima do jogo. Na segunda parte deixámos algum espaço para eles construírem atrás mas não nos criaram grandes problemas. Tivemos muitas oportunidades, não fizemos mais golos mas no global fizemos um bom jogo. Obviamente que a confiança vem das vitórias. Vitórias morais não servem de nada, o importante é ganhar, seja por 1-0, dois ou três, não interessa o resultado. Era importante sair daqui com os tres pontos, conseguimos. Cada vez mais vai trazer confiança. Estamos num jogo de paciência, onde temos de ter mais tempo a bola, ser mais cautelosos porque estamos num momento onde as coisas", começou por apontar o médio, à SIC.Questionado sobre as declarações de Silas após a derrota em Alverca, quando o técnico do Sporting garantiu que a equipa "não precisa de heróis", o médio 'desviou-se': "Eu não tenho de fazer suposições sobre o que o mister diz. O que o mister quer é uma equipa competitiva, que jogue como equipa. Obviamente que tenho tido bons momentos mas esses bons momentos veem dos que os meus colegas me ajudam a fazer. Sem uma equipa por trás não consigo ser herói, ninguém consegue ser herói. O Bolasie hoje fez o golo, foi o herói da partida porque deu o golo da vitória, mas obviamente veio tudo por trás. A jogada começou antes, a defesa não sofreu golos, todos ajudam. A equipa tem de treinar, tem de trabalhar. O mister chegou, tem novas ideias. Passámos muito tempo com o Keizer. Mudar é dificil, como foi dificil quando chegou o Keizer. O futebol tem destas coisas, acho que o importante é o que mostramos lá dentro. Independentemente do que o mister diz cá fora, o importante é o que fazemos lá dentro.""As vitórias trazem confiança e quando vemos resultados vamos acreditar mais no que o mister diz.", finalizou.