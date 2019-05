Bruno Fernandes já a pensar no Dragão e na final do Jamor

Bruno Fernandes foi o autor do golo do Sporting no empate (1-1) com o Tondela, que marcou a despedida da equipa leonina de casa esta temporada. Já este domingo, o capitão reconheceu que não foi o resultado esperado e garantiu motivação e esforço para o que falta."Infelizmente não conseguimos o objetivo que desejávamos para este último jogo em casa! Agora ao trabalho para preparar da melhor maneira o último no dragão e a final do Jamor", disse numa publicação no Instagram.Bruno Fernandes está a apenas um golo de igualar Seferovic na liderança dos melhores marcadores da Liga. O médio leonino soma 20 golos à entrada para a última jornada e, por isso, tem hipóteses de ultrapassar o suíço. Contudo, o Sporting está já afastado da luta pelo 2.º lugar e, por isso, Marcel Keizer pode fazer descansar o capitão na visita ao Estádio do Dragão. Todavia, caso vá a jogo na última jornada, Bruno Fernandes precisa sempre de ultrapassar Seferovic em número de golos. Em caso de empate, é o goleador do Benfica que vence o prémio, pois tem menos jogos completos (12, contra 30 doque o antigo companheiro no Novara), primeiro critério de desempate.