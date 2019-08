Bruno Fernandes já garantiu 5 milhões de euros

Ao recusar a proposta do Tottenham, de 60 milhões de euros, o Sporting acionou a cláusula do contrato de Bruno Fernandes que prevê que o médio seja premiado com 5 milhões de euros, caso o clube recuse propostas acima dos 35 milhões.





Valor que, na ótica da SAD, não terá de ser pago... caso o camisola 8 fique e aceite a renovação de contrato proposto e que o torna no jogador com o salário mais elevado do plantel (5 milhões anuais brutos).