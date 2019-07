Bruno Fernandes: «Jogar em Inglaterra esta época? Quando o clube decidir...»

Bruno Fernandes, capitão do Sporting, falou aos jornalistas na partida dos leões para os Estados Unidos, antes do duelo com o Liverpool. Cobiçado pelo Manchester United, o médio reiterou que gostava de jogar em Inglaterra mas deixou claro que isso não depende de si."Pouco me interessa o mercado. A única coisa que posso adiantar é que preciso de ir para o avião para não o perder.""Porquê? Eles estão na Champions, nós estamos na Liga Europa [risos].""Já disse que gostava de jogar em Inglaterra, mas pouco me interessa neste momento. Se pode ser já esta época? Pode ser quando o clube decidir, não sou eu que mando.""O Sporting está sempre preparado, independentemente dos adversários.""Não sei, não sou o presidente, não tenho de decidir."