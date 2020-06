Bruno Fernandes: «Jovane ficava aluado ou muito em baixo»

Jovane afirmou por várias vezes que Bruno Fernandes é uma inspiração para o que tem feito em campo, mas o ex-capitão do Sporting garante que nada lhe ensinou. Em declarações ao Canal 11, na noite desta quarta-feira, o agora jogador do Manchester United revelou as conversas com o extremo antes e depois do golo ao Paços de Ferreira.





Jovane marcou e celebrou à... Bruno Fernandes



"Eu não lhe ensinei nada. Aquilo que ele fez no jogo é pela qualidade dele, pela sua capacidade. O que eu fiz foi simplesmente mandar uma mensagem ao Jovane antes do jogo, falar um bocadinho com ele. Já lhe tinha dito após o jogo em Guimarães que queria falar com ele. O Jovane no passado teve um percurso de altos e baixos, de muitos altos e baixos, e eu acho que se deveu sempre ao facto de ele ficar ali um bocadinho aluado quando as coisas corriam bem e muito em baixo quando as coisas corriam mal. Então tentei ter uma conversa com ele de maneira só que ele mantivesse o foco, que não se deixasse levar pelo facto de em Guimarães ter feito um bom jogo. Na minha opinião não fez um grande jogo porque eu sei a qualidade do Jovane e acho que ele pode dar mais", afirmou.E prosseguiu: "Falei com ele depois do jogo do Paços. Disse-lhe que na minha opinião ele não fez um grande jogo. Fez um grande golo, mas não fez um grande jogo. Gosto muito do Jovane como pessoa, como miúdo. Sei o que ele se esforça e o que ele luta para ter as oportunidades dele, mas sei também o quanto ele fica de peito inchado quando as coisas lhe correm bem. Por isso, tentei trazê-lo um bocadinho à terra após o jogo de Guimarães porque houve muita gente a falar dele. Fico contente por ele ter feito o golo mas a nada se deve àquilo que eu lhe disse. Ele fez o festejo e dedicou-me, fiquei muito feliz mas não foi algo que ficou combinado antes do jogo. Eu só lhe mandei a mensagem. Na mensagem que llhe mando disse: 'Sinto que hoje vais fazer golo'. E acabei também por ter sorte porque se formos a ver o jogo que ele fez por completo ele não fez uma exibição por aí fora e acabou por fazer um golaço. Ele precisa de rematar mais. É um remate à barra. Uma das coisas que eu lhe disse foi para não tentar explodir com a baliza, porque ele já tem uma força muito grande. E ele no segundo remate acabou por querer deitar a baliza abaixo em vez de fazer golo".