Bruno Fernandes lembra conquista do Jamor: «Para mim foi A Taça de Portugal»

Em entrevista ao Canal 11, Bruno Fernandes assumiu que a conquista da Taça de Portugal da época passada foi o troféu mais saboroso da sua carreira até ao momento, ainda que admita que, no seu entender, os leões tinham qualidade para conseguir mais do que os três títulos que alcançou em Alvalade.





"As duas Taças da Liga e a Taça de Portugal sabem a pouco, pois acredito que o Sporting tinha qualidade para fazer mais independentemente do contexto. Não foi fácil, todos sabem o que aconteceu e foi difícil para alguns jogadores gerir. A maior felicidade para mim foi a conquista da Taça de Portugal, pelo facto de no ano anterior não termos conseguido, a tristeza profunda que tivemos nessa altura", começou por lembrar."Para mim foi uma conquista grande e que guardo com grande carinho, porque nós jogadores fizemos por merecer. Há quem diga que foi só a Taça de Portugal, mas para mim foi A Taça de Portugal. Foi o ano em que sabíamos que psicologicamente e em termos de ambiente tudo seria mais difícil, pois acho que todos esperavam desunião, mas se calhar foi o ano em que estivemos mais unidos", admitiu.