Bruno Fernandes lembra o dia em que foi acordado às sete da manhã por causa do Sporting

Numa longa em entrevista à RTP, Bruno Fernandes lembrou o dia em que soube pela primeira vez do interesse do Sporting na sua contratação, a influência que teve na atual temporada dos leões e também abordou, sem qualquer problema, a questão das cláusulas de rescisão, algo que confessa fazer-lhe alguma 'confusão'.Relativamente ao começo do 'namoro' com os leões, Bruno Fernandes lembra que a primeira vez que ouviu falar da possibilidade foi durante o Europeu de Sub-21... e através dos jornais. Como estava concentrado na Seleção, o médio não prestou muita atenção, mas tudo mudou por causa de dois dos seus amigos que são sportinguistas, que o encheram de mensagens... logo de madrugada. "Às 7 da manhã recebo uma mensagem daquelas... Pensei para mim 'acordaram-me de propósito para ir ao quiosque buscar o jornal, de certeza'. Foi aí que eu soube. Soube a partir dos jornais que seria uma possibilidade. Mas, até aí nada se tinha concretizado."Do rumor à concretização da transferência foi um pequeno passo, num negócio que teve o 'empurrão' de Jorge Jesus. "Não falei muito com o mister. Na altura, aquilo que me passaram foi que ele queria muito que eu viesse para cá, que gostava muito de mim, mas também me disseram que o presidente estava a fazer uma força, porque não era uma operação simples, principalmente por trazer um jovem português, pelo valor que era, algo que em Portugal era impensável. Nunca tinha acontecido um jogador sair e depois voltar a um preço assim...", lembrou o médio, que na altura custou perto de 10 milhões de euros aos cofres dos leões.Uma transferência que, admite, espera 'inspirar' outros clubes a tomar a mesma medida. "Espero que seja um bom motivo para os clubes agora tentarem trazer jogadores portugueses em vez de jogadores estrangeiros, porque os jogadores portugueses podem demontrar a qualidade deles no país deles e, principalmente, porque aqui vão sentir-se em casa e vão sentir-se melhor, naturalmente."Sobre a temporada que tem assinado, admite que continua a preferir assistir os seus colegas, apesar de os seus números apontarem o contrário. "Gosto muito de assistir, principalmente quando são jogadores que trabalham para a equipa e, no momento certo para fazer golo, tocam ao lado. Dá um sabor especial. Por exemplo, há muita gente que diz que o Bas Dost toca muitas vezes a bola para o lado. Mas foi isso que o fez marcar tantos golos, porque tem muita gente que lhe fez assistências. O Bas é uma pessoa que, se no momento certo tiver alguém para tocar a bola ao lado, ele vai tocar. E nós, quando estivermos à boca da baliza, vamos ter isso em consideração. Sabemos que temos uma pessoa ao lado que, se fosse ao contrário, iria tocar a bola. O Luiz Phellype é igual, é um jogador que tento servir. A afinidade que tenho com o Bas é a mesma que tenho com o Luiz dentro do campo, independentemente de fora dele a relação poder ser melhor com um do que com outro.", explicou.Bruno Fernandes abordou também a mudança de liderança no balneário após a partida de Nani para os Estados Unidos, ainda que considere que sempre foi uma liderança "repartida". "Ele sempre foi uma pessoa que soube liderar, à sua maneira, enquanto eu á minha, o Seba à sua e o Bas à sua. Éramos quatro capitães, agora somos três. Sendo todos diferentes é melhor ainda, cada um tem um modo de liderança que, juntos, dá uma ainda mais forte".De resto, o médio desvalorizou a questão da 'confusão' criada em torno da braçadeira, assegurando que ainda fala com o extremo que atualmente representa o Orlando City. "Desde que ele saiu manda-me sempre muitas mensagens a dar-me os parabéns, a dizer-me para continuar assim e para dar apoio ao grupo. Criaram aí uma espécie de conflito que nunca existiu. Nunca houve sequer algum tipo de conflito dentro de campo, para marcar um livre, um canto ou o que fosse. Marcava aquele que tivesse mais confiante no momento. Neste momento também não tenho esse tipo de conflitos com o Mathieu. Ou seja, não acontecia com o Nani, como não acontece com nenhum outro jogador. Se alguém se sentir confiante num momento, não sou eu que me vou sobrepor. E para além disso, tenho de tentar perceber se naquele momento do jogo se é melhor ser eu ou outra pessoa.".Por fim, questionado sobre o valor das cláusulas de rescisão, Bruno Fernandes considera que a partir dos 60 milhões se torna algo estapafúrdio. "Quando vim para o Sporting, quando o meu empresário me disse que a minha cláusula de rescisão seria de 100 milhões, a minha pergunta foi ‘qual a necessidade disso?’ ‘Porquê?’", lembrou o internacional português, que ainda assim garante não se sentir um 'escravo' perante essa elevada verba. "Quando eu voltei para Portugal, quando eu vim para o Sporting, a minha ideia nunca foi sair. Vim para um grande, estava a cumprir um sonho de criança. Sempre quis jogar num grande em Portugal , ter a possibilidade de fazê-lo no Sporting era um sonho tornado realidade. Naquele momento, para mim, era o ideal."