Bruno Fernandes lembra regresso ao Sporting: «No início houve muita desconfiança»

Há um ano, por esta altura, pouco depois do ataque à Academia, Bruno Fernandes era um jogador livre depois de ter rescindido contrato. 365 dias passaram e, nesse período, o médio voltou ao Sporting pela mão de Sousa Cintra e assumiu-se como figura determinante nos leões. Ora, olhando para trás, admitiu à RTP que retornar ao clube de Alvalade revelou-se mesmo a melhor opção."Após tudo o que aconteceu e o ano que estou a fazer, não posso dizer que não. Independentemente de ter feito a época que fiz, estava certo que a melhor opção era voltar ao Sporting. No ano passado senti-me muito bem aqui. Obviamente, aqueles acontecimentos foram marcantes, foram difíceis e ainda são hoje em dia. Mas sabia que aqui ia sentir-me bem, porque as pessoas que trabalham aqui fizeram-me sentir em casa. Os adeptos sempre me trataram muito bem", começou por dizer."Obviamente, no início deste ano houve muita desconfiança, houve muita gente que ficou com o pé atrás. É normal, é o clube deles, é o clube do coração. Eu compreendo, sempre disse isso. Disse que ia fazer tudo para reconquistar a confiança deles em campo. Acho que este ano correu ainda melhor do que aquilo que pensava e esperava. O que procuro aqui… Não procuro o perdão das pessoas, porque sei que há pessoas que não conseguem perdoar e sentem isto como uma traição, aquilo que aconteceu. Aquilo que procuro é que as pessoas percebam que voltei simplesmente para fazer o melhor que pudesse pelo Sporting e não por outro motivo qualquer", frisou.Continuando no Sporting, agora em relação à presidência de Frederico Varandas, Bruno Fernandes 'aprovou' as mexidas operadas no plantel a meio da temporada. "O clube tem de tomar decisões enquanto gestão. Há jogadores que têm determinada importância e, obviamente, não é fácil repor com outro jogador para ter a mesma importância que o anterior tinha. São decisões que temos de aceitar e dentro do grupo tentar fazer com que os jogadores que saem não façam assim tanta falta como deviam fazer. Neste caso estamos a falar do Nani e do Montero, dois jogadores que saíram, talvez por razões financeiras. São jogadores que eram importantes para nós. O Nani era capitão e um dos jogadores que mais minutos tinha, tal como o Fredy, principalmente quando o Bas teve alguns problemas físicos. Jogou e esteve sempre muito bem. Dentro do grupo é muito bem visto. Perdemos esses dois jogadores, mas se formos a ver, quando perdemos Nani recuperámos Raphinha, que tinha estado num período de lesão; perdemos Montero e conseguimos ganhar Luiz Phellype. Ou seja, saíram peças que podiam ser fundamentais e fomos conseguindo encaixar com outros jogadores.