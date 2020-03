Bruno Fernandes mantém ligação ao Sporting: «Falo sempre com os meus ex-colegas»

Bruno Fernandes já brilha no Man United mas desde Inglaterra continua a seguir a vida do Sporting, agora como adepto. Em entrevista ao canal 11, o antigo capitão dos leões revelou que continua em contacto com o balneário de Alvalade.





"Sempre que posso, acompanho. Falo sempre com os meus colegas, tento até falar no dia anterior aos jogos, quanto calha termos estágios em comum. Ligo em Facetime para alguns e conseguimos falar um bocado. Guardo muitos e bons amigos no Sporting", contou.O acompanhamento do ex-capitão ao dia-a-dia do clube de Alvalade não é feito apenas através dos contactos com os antigos companheiros. Bruno Fernandes também opinou sobre a mudança do comando técnico."Ninguém estava à espera, o próprio Rúben Amorim o disse. Em Portugal não é comum pagar-se por um treinador, foi a primeira vez, e fico contente por o valor pago ter sido por um treinador português", comentou o internacional português."É uma aposta. Se em Portugal é considerada uma aposta de risco pagar 8 milhões por um jogador, como foi o meu caso naquela altura, obviamente toda a gente acha que pagar 10 milhões por um treinador é uma aposta de risco. Até porque a posição do treinador é um bocadinho cruel. Quando as coisas correm bem o mérito é dos jogadores mas se correm mal a culpa já é do treinador. É ele que acaba por sair. Espero que as coisas corram bem, até porque tenho um carinho especial pelo Sporting", declarou.