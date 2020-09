Bruno Fernandes: «Mathieu fala da Taça de Portugal e ele ganhou a Liga dos Campeões»

Bruno Fernandes concedeu esta segunda-feira uma entrevista à TVI e recordou a vitória na Taça de Portugal ao serviço do Sporting, no ano passado, frente ao FC Porto, dando conta da importância que a conquista do troféu teve para o plantel e dando como exemplo a postura do francês Mathieu.





"O jogo que mais me marcou foi o da Taça de Portugal, o de vencedor. Prefiro e guardo as memórias mais positivas. Obviamente que esse foi o jogo que mais me marcou. Toda a gente sabe os motivos, não há necessidade de carregar sempre na mesma ferida. Obviamente tudo o que foi vivenciado naquele ano, o que se passou a nível de grupo, do que sentimos como grupo, a entreajuda que houve entre os jogadores, o treinador abordou cada jogador, acho que foi muito importante para nós, como grupo. Mesmo os meus colegas, quando os ouço a falar, é igual. Vejo o Mathieu a falar da Taça de Portugal e ele ganhou a Liga dos Campeões e a liga espanhola. E isso faz-me entender que aquele jogo teve muita importância, não só para mim, como para todos aqueles que viveram aquele balneário comigo.", afirmou Bruno Fernandes."Sou uma pessoa que gosta de colocar pressão jogo após jogo, época após época. Gosto sempre de melhorar os meus números, de fazer sempre melhor. Obviamente que esta época não foge à regra, quero fazer mais do que fiz no ano passado. Porque acho que não é suficiente ser distinguido uma vez, pelo facto de não ter ganho nenhum título a época passada, e isso também mexe um pouco com aquilo que foi o objetivo de vir para cá.""Estivemos presentes em três meias-finais, eu estive em duas delas, e não conseguimos chegar à final e isso mexe com qualquer jogador. Este ano o objetivo passa por chegar às finais e ganhar títulos, que é objetivo do Manchester. Trocava estar no onze do ano pelo troféu da Liga Europa e infelizmente não foi possível. Quando cheguei vi os troféus expostos no centro de treinos e no momento em que vi a Taça da Liga Europa meti na cabeça que seria um dos grandes objetivos para aquela época. Quando cheguei os objetivos eram a Liga Europa e a Taça de Inglaterra. Infelizmente não conseguimos esses dois mas conseguimos um terceiro que foi alcançar um lugar na Liga dos Campeões"."A minha vida tem sido casa-treino, casa-treino. Pouco saio, só para ir ao supermercado buscar comida mas sempre com máximo cuidado e proteção. De certeza que este ano ficará marcado pelo Covid. Espero que os adeptos possam voltar aos estádios, nem que seja em número reduzido, para que as pessoas possam ter crença de que tudo vai voltar à normalidade."