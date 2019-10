Bruno Fernandes mostra olho negro e deixa pergunta a guarda-redes do V. Guimarães

Bruno Fernandes recorreu às redes sociais para mostrar as consequências do lance com Miguel Silva, guarda-redes do V. Guimarães que deixou o médio do Sporting com um olho negro.





Tudo acontceu ao minuto 47 da partida que domingo colocou frente a frente os, em Alvalade. Bruno Fernandes foi travado por Miguel Silva, o árbitro consultou o VAR e nada marcou.Nas redes sociais o médio leonino publicou uma foto, em que aparece com um olho negro e pegunta a Miguel Silva: "Achas que chegaste a tocar?"