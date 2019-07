Bruno Fernandes muito acarinhado na chegada do Sporting à Suíça

O plantel do Sporting chegou à Suíça por volta das 22 horas locais - menos uma em Lisboa - e à sua espera tinha cerca de 50 adeptos leoninos, que vibraram com os seus craques. Bruno Fernandes foi, como é habitual, um dos futebolistas mais acarinhados no aeroporto de Zurique.





Recorde-se que o Sporting vai estagiar em Feusisberg durante uma semana.