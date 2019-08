Bruno Fernandes muito apoiado após deixar garantia nas redes sociais

A poucas horas de defrontar o Marítimo na estreia do Sporting no campeonato, Bruno Fernandes voltou a utilizar as redes sociais para comunicar com os adeptos leoninos, deixando um desabafo. "Baixo a cabeça para reconhecer os erros, mas ergo-a de novo para consertá- los", escreveu o capitão do Sporting, na sua conta oficial do Instagram que, já após a derrota pesada na Supertaça frente ao Benfica, tinha escrito uma mensagem: "É momento de baixar a cabeça e pensar nos erros". Recorde-se que o encontro de hoje do Sporting na Madeira será o primeiro de Bruno desde que o mercado inglês encerrou e, assim, impossibilitou a mudança do médio para Premier.A publicação de sábado no Instagram motivou centenas de comentários e até Jovane e Luís Miximiano reagiram."Juntos cap", escreveu Jovane. "Contigo capitão", referiu Luís Maximiano. Luís Neto, por sua vez, colocou uns emojis.Algumas figuras públicas também se manifestaram, como o ator Pedro Lima e o músico Diogo Clemente.O capitão leonino recebeu ainda uma declaração de amor da mulher, à qual respondeu da mesma forma.