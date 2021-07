Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bruno Fernandes não esquece aniversário do Sporting: «Um orgulho ter feito parte da sua história» Médio celebrou os 115 anos do clube de Alvalade com uma mensagem nas redes sociais





