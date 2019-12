Bruno Fernandes: «Não estivemos no jogo. Faltou personalidade e atitude»

O resumo do Gil Vicente-Sporting O resumo do Gil Vicente-Sporting

Bruno Fernandes mostrou-se incrédulo com novo tropeção do Sporting na Liga. O médio-ofensivo deixou críticas à equipa no final da partida com o Gil Vicente."Faltou personalidade e faltou atitude. Não estivemos no jogo. Deixámos que o Gil Vicente fosse sempre mais agressivo do que nós e conseguram chegar primeiro às segundas bolas, às primeiras, criando mesmo mais oportunidades do que nós, o que é impensável.""O problema da equipa foi começar a 2ª parte como começou a primeira, sem agressividade, sem intensidade, deixando que o Gil chegasse primeiro à bola, fazendo com que o nosso jogo se tornasse mais difícil.""Não há explicação ['para ir do céu ao inferno']. Agora é fazer a análise do jogo, que foi mau e pensar já no próximo."