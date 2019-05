Bruno Fernandes: «Não há contactos com nenhum clube, pelo menos que eu saiba»

Autor do primeiro golo do Sporting diante do FC Porto, Bruno Fernandes voltou a ser figura no Sporting e na hora de celebrar a conquista da Taça de Portugal acabou por não esclarecer uma das maiores dúvidas: o seu futuro. O médio garante que não houve qualquer contacto com outros clubes, mas assume que não sabe o que se seguirá."Os adeptos este ano estiveram sempre connosco, ajudaram-nos muito. A conquista é deles também. Com o Sporting é sempre até ao fim.""Eu estou com o Sporting, não há contactos com nenhum clube, pelo menos que eu saiba, Ouve-se falar muita coisa, de certeza que há clubes interessados, mas até hoje o meu foco foi sempre no Sporting. Agora, quero descansar um bocadinho porque tenho muito para dar à Seleção ainda.""Nós fazemos esta gente feliz, não sou eu. Passei dois anos intensos, não sei se vou passar o terceiro ano, não sei se vou embora. Ninguém sabe o futuro.""É sempre emocionante, depois de tudo o que aconteceu. Tentei reconquistar a confiança dos adeptos, dei o meu melhor. Sangue, suor e lágrimas por este clube, como se costuma dizer, e continuei a fazê-lo sempre que vesti esta camisola. Entrei em campo com lágrimas nos olhos, foi um momento difícil o do ano passado, agora é festejar.""Este clube merece tudo. Os adeptos, aquilo que aconteceu aconteceu. Houve culpados, mas não nos cabe a nós isso. A nós cabe-nos fazer o melhor por este clube. Os adeptos foram fundamentais. Foi um ano difícil, foi praticamente um ano zero. O mais importante é descansar."