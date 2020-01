Bruno Fernandes: «Não sou leão desde o berço mas serei a partir de agora»

Bruno Fernandes está a caminho do Manchester United e esta quarta-feira dirigiu algumas palavras aos sócios e adeptos do Sporting numa entrevista à Sporting TV após uma visita à Academia de Alcochete que serviu para se despedir dos colegas, equipa técnica e staff do clube leonino.





Visivelmente emocionado, o médio e até agora capitão dos leões agradeceu o carinho de todos aqueles que cruzaram o seu caminho nos dois anos e meio que passou em Alvalade e garantiu que vai levar o Sporting no seu coração."As palavras são poucas para aquilo que passei aqui. Foram momentos muito importantes que marcaram a minha carreira. Não é nada fácil... Obviamente vai ficar marcado para sempre. Os adeptos, as pessoas que trabalharam comigo, os jogadores, tudo....", afirmou o jogador de 25 anos, que não foi capaz de conter as lágrimas na hora de recordar o percurso no clube leonino."Passei por muitas coisas boas, outras negativas. Aquilo que vou guardar são as positivas, quero que as pessoas se lembrem de mim pelo positivo e vou-me lembrar sempre do Sporting também", acrescentou.Bruno Fernandes vincou que tanto ele como a família foram "sempre bem recebidos" em Alvalade e garantiu que será sempre mais um a torcer pelo sucesso e as vitórias do Sporting. "Tivemos um grande carinho por parte de toda a gente. Nunca nos faltou nada. Não sou leão desde o berço mas serei a partir de agora", assumiu.Aos sportinguistas, Bruno Fernandes deixou "um agradecimento muito grande". "Espero que fiquem com boas recordações minhas e irei levar-vos para sempre no meu coração", concluiu o internacional português.