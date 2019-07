Bruno Fernandes no Manchester United? Ingleses até já usam FM 2019 para saber como seria...

À boleia da recorrente especulação que liga Bruno Fernandes ao Manchester United, o jornal 'Manchester Evening News' decidiu efetuar um exercício peculiar de 'futurologia', ao simular o efeito que o médio português teria nos red devils com base no... Football Manager 2019.Assim, aproveitando a cada vez mais real capacidade do vídeojogo da Sports Interactive em simular aquilo que sucede, o referido jornal colocou o médio português no plantel de Ole Gunnar Solskjaer (numa transferência feita a troco de 66,8 milhões de euros), apontando-o a um onze titular em 4x3x3 num meio campo com Pogba e Matic.O resultado, ainda assim,... não foi o esperado.Com uma média final de temporada de 6,96 (de 0 a 10), o médio leonino acabaria a temporada com apenas seis golos (bem longe dos 32 da época passada), destacando-se essencialmente pelas 15 assistências feitas. No plano coletivo o cenário também não foi o mais famoso, com os red devils a serem apenas quartos, atrás de Manchester City, Arsenal e Liverpool, conseguindo apenas conquistar a Taça de Inglaterra.