Bruno Fernandes: «O Sporting dominou o jogo todo por completo»

O Sporting perdeu este domingo pela primeira vez no campeonato sob o comando de Silas, depois de três triunfos seguidos, graças ao golo do defesa central do Tondela Bruno Wilson, aos 88 minutos. O capitão leonino, Bruno Fernandes, considerou que o resultado foi injusto."Não marcámos golos, não tivemos eficácia. Sofremos golo num lance de bola parada, onde há alguma desconcentração nossa. Mas o importante agora é olhar para a frente, independente deste resultado. Vínhamos de muitos resultados positivos consecutivos mas temos aqui hoje um resultado negativo que não era o que desejávamos. Acho que o que temos vindo a trabalhar foi hoje feito aqui, infelizmente com menos eficácia", começou por referir."Foi injusto o resultado, basta olhar para a estatística. O Sporting dominou o jogo todo por completo. Não vou dizer que é injusto porque o Tondela ganhou. É merecedor quem faz golos, merece ganhar. Mas fizemos um bom jogo. Para aqueles que gostam de analisar a estatística. A demonstração da estatística pode servir de alguma coisa", prosseguiu."Não tem de quebrar nada. O Sporting tem de lutar pelos objetivos. Agora temos uma viagem importante à Noruega que temos de ganhar para garantir mais rapidamente o apuramento na Liga Europa", concluiu.