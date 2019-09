Bruno Fernandes: «O Sporting tem de lutar sempre para ganhar»

Bruno Fernandes fez esta quarta-feira uma curta declaração à partida do Sporting para a Holanda, onde quinta-feira o Sporting defronta o PSV Eindhoven."O Sporting tem de lutar sempre para ganhar idependentemente dos resultados anteriores", disse o capitão leonino no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, citado pelo 'Expresso'. Questionado se está confiante respondeu: "Sempre".No primeiro treino realizado pelo Sporting, após o empate frente ao Boavista (empater a 1 golo), Bruno Fernandes foi poupado devido a queixas físicas. O internacional português está contudo totalmente recuperado.As razões dos cuidados com o capitão dos leões estão ligadas à dureza dos jogadores axadrezados. Apesar de ter sido expulso, o camisola 8 dos leões acabou o encontro com vários traumatismos que o impediram de trabalhar normalmente.