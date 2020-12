Bruno Fernandes: «O Sporting tem vindo a melhorar muita coisa»

Quase um ano depois de deixar o Sporting para assinar pelo Manchester United, Bruno Fernandes mostra-se feliz com os bons resultados que o clube leonino está a alcançar:





"Surpreendido não estou porque eu acho que as coisas têm sido feitas gradualmente. Ainda é muito cedo e ainda falta muito campeonato para jogar mas o Sporting está a fazer muitas coisas e bem principalmente. É uma questão de crescimento. O Sporting vem a crescer já há algum tempo e não é de agora. Tem vindo a melhorar muita coisa mesmo dentro do clube, para além do jogo jogado", diz em entrevista à Sport TV.O médio considera que este ambiente "traz outra tranquilidade aos jogadores" e dá como exemplo o apoio que tem sido dado pelos adeptos na chegada ao estádio."Acho que é importante para os jogadores sentirem esse apoio mas mais importante é sentirem isso quando alguma coisa correr menos bem. Será mais importante aí do que propriamente agora que estão a ganhar."