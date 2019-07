Bruno Fernandes para Carlos Mané: «A vida tem sido traiçoeira contigo»

Bruno Fernandes deixou uma mensagem de incentivo a Carlos Mané, extremo que o Sporting transferiu a título definitivo para o Rio Ave. O negócio foi confirmado no sábado , colocando um ponto final num trajeto em Alvalade que começou nas camadas jovens em 2001, com empréstimos recentes a Estugarda e Union Berlin."Meu irmão, meu companheiro, meu amigo! A vida tem sido traiçoeira contigo, algumas coisas têm atrasado o teu percurso, mas de uma coisa eu tenho a certeza: o teu futuro é risonho e vais voltar a brilhar! Desejo-te a maior sorte do mundo e vou estar aqui a torcer pelo teu sucesso, bambino", escreveu o internacional português no Instagram.A publicação mereceu vários elogios de atuais e antigos jogadores. Gonçalo Paciência, por exemplo, foi perentório: "És um senhor."