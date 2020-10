Bruno Fernandes para Nuno Santos: «Vale estouros?»

Bruno Fernandes trocou o Sporting pelo Manchester United, mas continua atento à realidade do clube. Prova disso o comentário do ex-capitão dos leões à fotografia partilhada por Nuno Santos, que se confessou "triste com o empate" no clássico, apesar do golo de belo efeito que apontou. "Vale estouros?", questionou Bruno, bem-humorado, recebendo em troca um elogio do ala: "Que moral tu tens."





Nuno Santos arrancou o clássico em grande estilo, ao marcar o golo inaugural da partida (9’), no entanto acabou por ser traído por um problema físico que, de resto, foi mesmo impeditivo de que pudesse continuar em campo.O ala foi substituído aos 62 minutos, por troca com Tiago Tomás, isto já depois de, minutos antes, ter ficado no chão, junto à zona do meio-campo, queixoso.Na altura da saída, o esquerdino foi direto ao balneário dos leões, acompanhado por um elemento do staff dos verdes e brancos, ao que tudo indica para avaliar a extensão da lesão. Como é habitual, Nuno Santos deverá ser reavaliado no regresso da equipa à Academia.