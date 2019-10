Bruno Fernandes: «Para se ser um grande jogador é preciso muito sacrifício»

Bruno Fernandes tem veia de goleador, nas últimas épocas foi um dos melhores jogadores da Liga e na presente temporada já mostrou que não pretende tirar o pé do acelerador. No entanto, nada cai do céu, como explica o jogador do Sporting numa entrevista ao site da UEFA."Para se ser um grande jogador, é preciso muito sacrifício, muito trabalho e muita dedicação. Há os chamados médios pensadores, os médios construtores, os médios de transição, os 'box-to-box'... Eu sou um médio que tanto pode fazer uma posição ou outra, mais ofensiva ou mais defensiva; gosto mais [de jogar] ofensivamente", considerou.O segredo? Não há, diz Bruno Fernandes. "No ano passado tive a felicidade de fazer muitos golos, de bater um recorde. No ano anterior já tinha feito uma marca muito boa para um médio, 16 golos são bastantes... A ideia de jogo [dos treinadores] fez com que a minha veia goleadora e o meu trabalho ofensivo fosse feito mais perto da área e isso fez com que marcasse mais golos."As expectaivias estão elevadas e agora há que manter. "Fiz as minhas duas melhores épocas e agora tenho de confirmar tudo aquilo que de bom tenho vindo a fazer – e melhorar, temos sempre algo para melhorar. O meu registo de 32 golos é muito difícil de superar, tenho consciência disso, mas acredito que consigo fazer mais. Na época passada fiz menos assistências do que na anterior e quero melhorar esse número. Tenho também de melhorar o meu foco e a minha concentração no jogo."