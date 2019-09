Bruno Fernandes perde 'corrida' de jogador do mês e deixa mensagem a Pizzi

O post e a resposta O post e a resposta

Pizzi foi, uma 'corrida' onde levou a melhor sobre Bruno Fernandes. Mas o capitão do Sporting, num gesto de grande fair-play, deu os parabéns ao jogador do Benfica.O capitão dos encarnados fez uma publicação no Instagram, onde agradeceu o apoio de todos os que o apoiam. "Muito obrigado a todos, em especial à minha família, companheiros de equipa e todas as pessoas ligadas ao Sport Lisboa e Benfica! Sem vocês nada disto seria possível. Sábado há mais, vamos Benfica!"Bruno Fernandes foi um dos primeiros a comentar a publicação. "Mereces craque", escreveu o jogador do Sporting, juntando a estas palavras um emoji de força.O gesto do jogador do Sporting foi amplamente elogiado depois nos restantes comentários, incluindo pelo próprio Pizzi. "Grande comentário, adorei o fair-play", escreveu o benfiquista, para depois acrescentar: "Obrigado, mano. Estamos juntos craque".