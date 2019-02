Bruno Fernandes: «Positivo no guarda-redes do Marítimo foi a perda de tempo»

Bruno Fernandes não ficou satisfeito com o empate diante do Marítimo e, sobretudo, com o trabalho do árbitro, Tiago Martins, ao qual deixou vários reparos."O resultado é negativo, obviamente. Positivo no guarda-redes do Marítimo foi a perda de tempo. Infelizmente o futebol português é isto pois ele na primeira parte duas vezes no chão, e depois ainda foi o Éder Bessa mais uma vez. No final da primeira parte houve três minutos de compensação, e na segunda parte quatro. Depois ainda há o segundo amarelo que não consigo entender", afirmou o capitão do Sporting, à Sport TV onde também questionou a expulsão de Marcel Keizer: "O nosso treinador é muito calmo e não percebo como é expulso quando temos outros exemplos em que nada acontece. É preciso fazer alguma coisa rapidamente em todas as equipas pois o futebol português tem de mudar. Isto é muito mau para a sua imagem".Apesar destes reparos, o internacional português defende que o Sporting não perdeu pontos por causa do árbitro."Não foi por isso que não vencemos pois devíamos ter feityo mais. Isto não tem a ver com os jogos de fora. Temos de jogar em qualquer campo para ganhar pois num clube como o Sporting há essa responsabilidade", acrescentou.