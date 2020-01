Bruno Fernandes praticamente fechado no Manchester United: Sporting com encaixe histórico

A transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United está praticamente fechada. Segundo Record apurou, os red devils vão pagar ao Sporting 55 milhões de euros, mais 10 M€ em objetivos facilmente concretizáveis e 15 M€ em objetivos mais complicados de atingir. Ou seja, o total poderá ascender aos 80 M€.





As maiores vendas da história do Sporting: Bruno Fernandes pulveriza todos os recordes

Desta forma, os leões até poderão receber um valor superior aos 70 M€ que Frederico Varandas sempre exigiu pelo seu craque. Mas mesmo que os objetivos mais difíceis não sejam cumpridos, a SAD verde e branca deverá pelo menos encaixar 65 M€.Trata-se, assim, da maior transferência da história do Sporting, superando os 40 M€ (mais 5 M€) da saída de João Mário para o Inter Milão, no verão de 2016. A partida de ontem diante do Marítimo foi, então, a última de Bruno Fernandes pelos leões, onde chegou no verão de 2017.A transferência de Bruno Fernandes para Old Trafford surge num dia em que o Barcelona tentou intrometer-se na corrida . Os catalães contactaram mesmo Frederico Varandas e procuravam garantir já o internacional português para emprestá-lo ao Valencia até final da época, como moeda de troca por Rodrigo, avançado dos che.Porém, a formação inglesa, que há muito lutava por Bruno Fernandes, levou a melhor e só falta mesmo colocar o preto no branco.