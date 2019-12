Bruno Fernandes premiado

Bruno Fernandes foi considerado como o melhor jogador nos meses de outubro e novembro pelo Sindicato de Jogadores, e não deixou de revelar-se feliz pela distinção.





"Todos os prémios têm um sabor especial pois é o reconhecimento do meu trabalho e do que tenho vindo a fazer. Ser reconhecido por ex-jogadores é ainda mais gratificante pois viveram aquilo que eu estou a viver, e sabem ao pormenor o que é estar dentro do campo. Obviamente que avaliações nos jornais também são importantes", afirmou o internacional português, ao Sindicato de Jogadores, onde também revelou os desejos para 2020: "Quero continuar a melhorar e tentar que o Sporting conquiste o máximo que possa conquistar. Também quero ser a feliz a fazer o que mais gosto".