Bruno Fernandes quer futebol à frente de "meros interesses": «Não estraguem a minha paixão»

Bruno Fernandes escreveu curiosa mensagem na véspera do dérbi e até Nicolas Sparks foi 'chamado'



Bruno Fernandes escreveu curiosa mensagem na véspera do dérbi e até Nicolas Sparks foi 'chamado'

Bruno Fernandes partilhou nas redes sociais uma mensagem emocionante na qual pede para que "não estraguem" o futebol, a sua paixão. O médio do Sporting relembrou a ligação à modalidade desde criança mas explicou que atualmente há "muito mais" para lá do próprio jogo."Trabalhei e lutei para que tudo isto que tenho hoje fosse possível, mas tudo o que sonhei não foi como pensava. Não se resume apenas a um simples jogo de futebol onde quem luta mais, corre mais e ambiciona mais ganha, infelizmente hoje em dia tem muito mais do que isso por de trás de um jogo de futebol!", referiu Bruno Fernandes.O médio apontou o dedo aos "interesses" existentes: "Escrevo isto porque sou um apaixonado por futebol e ainda tenho muitos sonhos para concretizar. Peço por isto que não estragem aquilo que é a minha paixão e o sonho de outros milhões de miúdos por meros interesses. Não estraguem aquilo que é o melhor sonho do mundo! Deixem as crianças continuar a sonhar!".A mensagem emocionante de Bruno Fernandes gerou centenas de reações, algumas delas vindas de colegas de profissão como Rafael Leão, Gonçalo Paciência, Francisco Ramos e Afonso Figueiredo.O avançado do Lille escreveu apenas "és um campeão", mas foi contestado por vários adeptos que não esquecem a rescisão do jogador com o Sporting. Já Gonçalo Paciência mostrou-se mais 'brincalhão' e chamou mesmo um escritor norte-americano à conversa: "Nicholas Sparks, este é o Bruno! Queremos que ele partilhe a sua história de amor no teu próximo livro por favor! Cumprimentos".