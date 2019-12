Bruno Fernandes recebeu prémio de atleta do ano no Sporting e não esqueceu Keizer

Bruno Fernandes foi eleito esta terça-feira o 'atleta do ano' na Gala Honoris Sporting. Após subir ao palco para receber o galardão, o capitão da equipa de futebol não esqueceu os outros nomeados, os colegas e também a anterior equipa técnica, que orientava os leões na temporada passada, quando o médio bateu o recorde de golos na Europa para um jogador da sua posição.





"Agradeço a todos os sócios que votaram para que eu recebesse este prémio. É um prazer ganhar este prémio com três campeões europeus comigo, dou-lhes os parabéns pela conquista e pelo trabaho que têm feito. Dou os parabéns às outras modalidades. Agradeço à minha equipa, que me ajudou a que estes recordes fossem batidos e a que eu seja melhor hoje em dia. Agradeço também ao staff que não está cá agora, agradeço ao míster Keizer e todos os outros que estiveram com ele. Obrigado a todos", disse o internacional português.