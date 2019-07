Bruno Fernandes reencontrou-se com dois amigos

Bruno Fernandes gozou os derradeiros dias de férias no Dubai, na companhia da família, e logo regressou a Portugal. Primeiro para a zona do Porto e ontem já em Lisboa, onde o capitão teve a oportunidade de rever dois amigos e companheiros de equipa: Ristovski e Neto. O trio jantou num conhecido restaurante lisboeta e assinalou o momento com uma fotografia partilhada nas respetivas redes sociais.

Curiosamente, tanto o lateral macedónio como o central português já deixaram recados à atenção de Bruno Fernandes. Após a conquista da Taça de Portugal, diante do FC Porto, o pedido de Ristovski foi bem... expressivo. "O nosso capitão tem de ficar, senão estamos fo*****", atirou, bem-humorado.

Por sua vez, Neto já é ‘repetente’ nestas mensagens. Poucos dias após ser anunciado como reforço, o defesa foi claro: "Fica Bruno", escreveu, à margem do casamento de Sérgio Oliveira, numa fotografia junto ao médio leonino. Recentemente, foi a vez de o capitão dar o ‘troco’, ao comentar uma foto de Neto vestido ‘à leão’: "Estou quase aí, tem calma, amigo."