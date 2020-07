Bruno Fernandes rende automaticamente mais três milhões de euros ao Sporting

Com o apuramento do Manchester United para a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Sporting vai receber mais três milhões de euros pela transferência de Bruno Fernandes, elevando assim o total para 58 M€. No acordo com os red devils, ficou estabelecido um valor à cabeça de 55 M€, mais 25 por objetivos.





Ora, desses 25, cinco estão relacionados com a Champions. Mais concretamente, três pela qualificação, hoje consumada, e outros dois pela prestação na maior competição europeia de clubes.Há ainda cinco milhões referentes ao número de jogos realizados pelo internacional português e 15 M€ respeitantes a prémios individuais que Bruno Fernandes possa conquistar, com destaque para a Bola de Ouro. Refira-se que os leões têm ainda 10% da mais-valia de uma futura venda.