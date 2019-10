Bruno Fernandes saiu com queixas

Assim que a partida terminou e após ter celebrado o triunfo com os adeptos, Bruno Fernandes deslocou-se de imediato à linha lateral onde estava o médico do Sporting, João Pedro Araújo. O responsável clínico do clube leonino escutou as queixas do jogador, e ainda esteve alguns segundos a olhar para o pulso direito do capitão.

Uma vez mais, o capitão leonino foi o principal alvo dos jogadores do D. Aves que o derrubaram em diversas ocasiões. Hoje, o atleta será reavaliado.

Recorde-se que entregues ao departamento clínico estão Jovane com uma tendinopatia, e Battaglia com uma contusão no joelho. Fernando cumpre um programa de recuperação.