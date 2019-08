Bruno Fernandes: «Se a Polícia não me parasse à saída da Academia tinha-me ido embora»

Na entrevista que dá à GQ, Bruno Fernandes fala do ataque à Academia e considera que foi um "erro" a equipa ter disputado a Taça de Portugal, que acabou por perder com o Aves."Senti[medo]. Nesse dia, se não fosse a Polícia [ter chegado e recolhido depoimentos], eu tinha-me ido logo embora. Eu vesti-me e disse 'foi um prazer jogar convosco', saí e, quando estou a deixar as instalações, chega um carro da polícia que me pára e me diz que tenho de prestar declarações e que não podia sair. Mas até já tinha ligado para a minha mulher a dizer-lhe para arranjar as coisas que íamos arrancar para o Porto", refere o capitão do Sporting.Bruno Fernandes prossegue: "Aquela mensagem de voz que andou a circular por aí no Whatsapp é mesmo do meu cunhado, que é namorado da irmã da minha mulher. Nem tudo o que ele diz ali é verdade, porque aind estava tudo muito confuso, mas era mesmo a voz dele e eu tinha tudo preparado para regressar ao Porto. Se a polícia não me parasse à saída da Academia, eu tinha-me ido embora e não tinha voltado mais, não tinha sequer jogado a final da Taça de Portugal".Sobre esse duelo com o Aves, o médio refere: "Foi um erro nosso, não devíamos ter jogado esse jogo. Culpo-nos a nós jogadores por termos cedido à pressão que existiu tanto da parte da FPF como do Sindicato dos Jogadores".