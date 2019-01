À SportTV, Bruno Fernandes comentou a saída do FC Porto do relvado de Braga ainda antes da festa do Sporting , lembrando que no ano passado, na Taça de Portugal, esperaram pela consagração do Aves."Cada um sabe de si, se o FC Porto não quis esperar é com eles. O ano passado perdemos a Taça de Portugal com o Aves e esperámos...", disse o médio leonino.