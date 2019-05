Bruno Fernandes: «Se surgir uma proposta boa para ambas as partes decidiremos em conjunto»

Bruno Fernandes não sabe se a final da Taça de Portugal será o seu último jogo com a camisola do Sporting, pois garante que está focadíssimo no jogo com o FC Porto. Mas se surgir uma proposta que seja boa para ambas as partes, diz que está disponível para a ouvir."Tenho contrato com o Sporting e tudo o que poderá acontecer terá de vir a seu tempo. Estou focado nas ambições do clube, sinceramente não sei de mais nada", começou por dizer Bruno Fernandes, quando confrontado com a eventual saída."Sempre disse que voltei ao Sporting porque é um clube que tem ambições. E sempre disse sairia se as ambições que eu tivesse fossem maiores do que as do clube e neste momento não são. As ambições do clube são altas e não tenho por que sair. Se surgir alguma proposta boa para ambas as partes, depois decidiremos em conjunto", acrescentou.Bruno não esconde, todavia, que sempre teve o sonho de jogar na Premier League. "Sou ambicioso, sempre disse que tinha o sonho de jogar nas maiores ligas europeias. Inglaterra é o campeonato mais ambicioso, é onde se pratica futebol puro, sem grandes discussões, sem grandes polémicas, sem grandes casos. É onde se vive o futebol ao mais alto nível. Basta olharmos para as duas finais europeias, com quatro equipas inglesas. Itália, Alemanha, e Espanha também são campeonatos ambiciosos... Mas estou bem no Sporting, objetivo é ganhar a Taça e depois fazer a melhor pré-época possível com o Sporting. Se algo acontecer até lá estarei aqui para conversar e estarei disponível para fazer o melhor para o clube."