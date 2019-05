Bruno Fernandes sensacional: nova meta ultrapassada, recorde europeu e a luta pelo troféu de goleador

O resumo da histórica goleada do Sporting ao Belenenses (1-8) O resumo da histórica goleada do Sporting ao Belenenses (1-8)

Escasseiam já os adjetivos para qualificar a temporada de Bruno Fernandes. O médio do Sporting foi o principal obreiro da goleada histórica dos leões ao Belenenses ( 8-1 ), com um hat trick que o levou aos 31 golos em todas as provas esta época. Desta forma, o capitão verde e branco superou a segunda meta para este item, depois dos 16 e 30 estabelecidos anteriormente, entretanto pulverizados.Bruno Fernandes, que passou a ser o primeiro médio a chegar aos 30 golos numa temporada em equipas dos principais campeonatos (já tinha ultrapassado o anterior recordista, Alex, com 28 pelo Fenerbahçe), chegou aos 19 só no campeonato e ficou a dois do líder Haris Seferovic, o que significa que ainda poderá terminar como melhor marcador do campeonato português.Na Liga NOS, o centro-campista junta-lhe ainda 13 assistências, numa época notável a nível individual.