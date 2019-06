Bruno Fernandes sentiu peso da rescisão

Bruno Fernandes não esconde que jogou com a pressão de ter saído do Sporting antes de voltar e bater o recorde de golos de um médio na Europa. No programa ‘Mini Atleta’ do ator Miguel Costa, o internacional português fez um retrato da época e até admitiu ser "um bocadinho ‘fução’", entre risos. "O contexto deste ano fez com que eu puxasse mais por mim e desse mais do que poderia dar num contexto normal. O ir e voltar fez com que tivesse mais pressão e sentisse responsabilidade. Sabia que tinha de fazer mais para voltar a ser respeitado pelos adeptos", contou, ele que até rejeitou dar... umas chuteiras a Jefferson!

Certo é que Bruno Fernandes continua de férias, agora no Dubai e com Nélson Semedo, com quem partilhou fotografias. De resto, é esperado na Academia no dia 4 de julho, isto se não for consumada a saída.