Bruno Fernandes solidário com Badu

Bruno Fernandes enviou uma mensagem de força a Emmanuel Agyemang-Badu, atual médio do Hellas Verona e antigo colega de equipa na Udinese, que sofreu uma embolia pulmonar e encontra-se hospitalizado. "Meu amigo, infelizmente a vida deu-te mais uma difícil batalha para travares, mas tu sempre foste um guerreiro e vais certamente ganhar esta batalha também!", escreveu o capitão do Sporting na sua conta oficial do Instagram, numa mensagem que recebeu imediatamente o agradecimento de Badu. Segundo a imprensa italiana, o jogador de 28 anos vai permanecer em observação no Sacro Cuore Hospital, em Negrar (Verona), durante os próximos dias.