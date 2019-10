Bruno Fernandes: «Sporting está num processo de crescimento e tem de continuar a melhorar»

Bruno Fernandes marcou o golo da vitória (2-1) do Sporting em Paços de Ferreira. À Sport TV, o capitão leonino destacou a importância do triunfo e salientou que a equipa continua a crescer."Hoje significa muito receber este prémio [de homem do jogo]. Conseguimos uma vitória muito importante. Sabiamos o quão difícil era jogar aqui em casa do Paços de Ferreira. É uma equipa com qualidade e aguerrida, que luta muito. Sabiamos que iam criar dificuldades. Entrámos bem no jogo e criámos algumas oportunidades, mas não fomos inteligentes o suficiente para fazer golo e complicámos a vida. Mas o mais importante são os três pontos""Na segunda parte entramos mais passivos. Tínhamos mais bolas e controlamos mais o jogo. Sabiamos que quando recuperavam a bola tentavam ser letais, são muito fortes no contra-ataque. Mas há que dar mérito ao Paços por isso. O importante é que demos a volta ao jogo""O Sporting está num processo de crescimento e tem que continuar a melhorar. O que fizemos foi bom, mas há muita coisa para melhorar. Hoje era um jogo muito importante, principalmente pela série de jogos: tivemos o Vitória de Guimarães em casa, jogamos agora com o Paços. A partir de hoje o mais importante é o jogo com o Tondela"