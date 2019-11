Bruno Fernandes: «Tem de ser sempre assim, é isto que o Sporting exige»

Bruno Fernandes salientou a exibição do Sporting diante do PSV, num encontro que terminou com a goleada (4-0) dos leões e consequente apuramento na Liga Europa.





"A equipa fez uma boa exibição, num grande jogo, com um ritmo alto. Tivemos muita bola, conseguindo segurar o jogo, às vezes com o desespero de querermos marcar e isso nem sempre é conseguido. Com essa posse de bola, desgastámos muito o PSV e logo ao intervalo já tínhamos um bom resultado", começou por dizer o capitão leonino à SIC Notícias.

"Tem de ser sempre assim, pois é isto que o Sporting exige, a sua equipa técnica e os próprios jogadores. Mesmo que a gente não ganhe, trabalhamos sempre para fazer mais e melhor", acrescentou.



Bruno Fernandes esteve em evidência com um bis e admitiu a felicidade pelo momento: "Fico muito feliz com a minha exibição, com dois golos e duas assistências, para mais porque faço aquilo que mais gosto. O primeiro objetivo está conseguido, falta só um empate para ficarmos em primeiro no grupo."