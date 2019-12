Bruno Fernandes: «Tentei pegar na máquina do gelo para impedir que acertassem no Battaglia»

Bruno Fernandes descreveu, no seu depoimento em tribunal, no âmbito do julgamento do ataque à Academia, os momentos da invasão de adeptos ao balneário da equipa."Estavam praticamente todos os jogadores do plantel no balneário, acredito que 24 ou 25, e alguns da equipa técnica. Só o mister Jorge Jesus é que não estava. Entraram 20 a 25 adeptos, foram entrando gradualmente. A porta do balneário estava aberta, o nosso team manager estava a tentar fechá-la mas não conseguiu, porque entretanto chegaram os adeptos. Os primeiros foram diretos ao Rui Patrício e William e depois outros ao Acuña e Battaglia. O Ricardo Gonçalves tentou segurá-los, mas não conseguiu. Gritavam pelo nome do Acuña, do Battaglia, do William e do Patrício", começou por dizer."Eu e o Sebá [Coates] tentámos impedi-los, mas não conseguimos, disseram que não era nada connosco. Depois um outro agrediu o William. Disseram-nos que não merecíamos vestir a camisola do Sporting, que éramos uma m.... e uns filhos da p... Um deu um soco nas costas ao William. O Battaglia tentou vir para perto de mim, que estava na zona das macas, e eu tentei pegar na máquina do gelo para impedir que lhe acertassem. Atiraram-lhe um garrafão de água na zona dos braços", prosseguiu o capitão leonino no tribunal do Monsanto."Enquanto entravam no balneário diziam 'Vamos matar-vos, Acuña vou-te apanhar'. Antes de saírem disseram "Não ganhem no domingo que vão ver o que vos acontece". O internacional português disse ainda que se recorda de terem sido atiradas duas tochas dentro do balneário. Foi tudo muito rápido. Ninguém me tocou, tirando um que me meteu o braço e disse que não era nada comigo. Vi o míster Jesus com sangue na boca. O Bas Dost tinha a cabeça já a ser tratada, a levar pontos", concluiu.