Bruno Fernandes: «Terceiro golo foi a machadada final»

O Sporting foi derrotado pelo PSV no arranque da Liga Europa e Bruno Fernandes considera que o 3º golo da equipa holandesa, alcançado logo nos primeiros minutos da 2ª parte, foi a "machadada final" nas aspirações leoninas.





Aliás, o capitão do Sporting diz mesmo que a equipa não pode voltar a cometer um erro desta natureza. "Conseguimos ir para o intervalo com o 2-1 e nessa altura acreditei que podíamos fazer mais, mas acabámos por pagar caro com um erro de concentração. Não é admissível sofrer um golo de canto em que a bola não é difícil de atacar", frisou, à SIC.Recorde-se que o internacional português marcou, de penálti, um dos dois golos do Sporting. O outro foi da autoria do estreante Pedro Mendes.